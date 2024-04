Terremoto Taiwan, gatti terrorizzati in un appartamento durante la forte scossa

A Taiwan è stato registrato un terremoto di magnitudo 7.4, una scossa tanto violenta da essere la più forte degli ultimi 25 anni. Poco dopo, altre 58 scosse di assestamento, nove delle quali misurate tra magnitudo 5 e 6. I social si sono presto riempiti di testimonianze dell'accaduto, autobus traballanti, persone spaventate e palazzi che crollano.

In questo caso, il terrore ha svegliato di soprassalto dei gatti addormentati in un appartamento. Gli animali, confusi, hanno iniziato a correre di qua e di là, guardandosi attorno in cerca della fonte di pericolo.

