Un forte terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato a nord di Tokyo, nella prefettura di Gunma, nel pomeriggio di domenica, alle 15.27 locali (8.27 in Italia). Secondo la Japan meteorological agency (Jma) l'epicentro è stato localizzato nel sud della regione, a una profondità di appena 20 chilometri. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose e non è stato lanciato alcun allarme tsunami.