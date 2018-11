Tentano di evadere dal carcere, ma durante la fuga qualcosa va storto

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avevano pianificato la classicada film, ma la loro fuga dalnon è andata a buon fine. Il loro piano sembrava infallibile, se attuato in tempi rapidi, mae ora potrebbero subire diverse conseguenze a causa del loro tentativo di evasione.Duedeldi El Acebuche, nella città spagnola di, in Andalusia, erano riusciti a organizzare una evasione fin troppo classica:delle loro celle e utilizzaretra loro per calarsi giù dalle mura. I due, come riporta 20minutos.es , sono riusciti solo parzialmente nel loro intento: uno dei due fuggitivi è rimasto incastrato nel buco tra le sbarre, mentre l'altro, calandosi con le lenzuola annodate, è caduto mentre cercava di superare le mura perimetrali del carcere, alte sei metri.Recuperare i dueè stato un gioco da ragazzi per gli agenti penitenziari: il detenuto caduto ha riportato la frattura di un braccio, mentre l'altro è stato liberato dalle grate per poi essere ammanettato. Come riporta 20minutos.es , il direttore del carcere ha elogiato il lavoro degli agenti che hanno subito catturato i due fuggitivi ed ha spiegato che saranno adottate presto delle misure punitive nei confronti dei protagonisti della fuga diventata un 'epic fail'. I due detenuti potrebbero vedersi comminata una pena aggiuntiva e potrebbero essere messi in isolamento o trasferiti in un altro carcere.