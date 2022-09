Tenta di strangolare la compagna, poi la chiude nel letto contenitore: lui arrestato, lei sta bene

Prima ha picchiato la compagna, poi ha tentato anche di strangolarla e, dopo averla legata, l'aveva chiusa all'interno di un letto contenitore. Per questo motivo, un 26enne è stato arrestato.

Il mostro in casa

Come riporta 20minutos.es, l'inquietante episodio di violenza è avvenuto ieri a Paterna (Valencia), in Spagna. L'uomo, che vive con la compagna 21enne, è stato arrestato dagli agenti della polizia locale, dopo che questi erano stati allertati dai vicini. Dall'appartamento della coppia, infatti, si udivano grida disperate di donna, che chiedeva aiuto: «Mi vuole uccidere!». A quel punto, due volanti sono arrivate sul posto. Il 26enne, in un primo momento, si era rifiutato di aprire la porta, poi ha permesso agli agenti di entrare in casa.

La giovane imprigionata

Gli agenti avevano iniziato a ispezionare la casa, senza tuttavia trovare la donna. Proprio quando stavano per andare via, uno di loro aveva scoperto che un letto era dotato di contenitore e, all'interno, è stata scoperta la giovane, imbavagliata e terrorizzata. A quel punto per il compagno, con precedenti penali tra cui diversi per violenza domestica, sono scattate le manette. La ragazza, che presentava diversi ematomi, è stata portata in ospedale per le cure del caso, mentre il compagno violento è attualmente in carcere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 21:42

