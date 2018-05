Il taxi volante è già realtà: Uber e Airbus, via alle sperimentazioni

Troppoper poter salire entrambi sulla. Una coppia dii è stata letteralmente radiata da unadi Birmingham che ha vietato loro l'accesso ai servizi dopo aver involontariamente aver lesionato due vetture a causa del loro peso. Marcus Edwards, 29 anni, e la fidanzata Taylor Faulker, 26 anni, pesano 350 chili in due: lui 228 e lei 120, ma i loro problemi di salute sono diventati ogetto di discriminazione.A denunciare l'accaduto sono stati gli stessi protagonisti della storia. I due utilizzavano 4 volte al giorno il servizio di una compagnia di taxi per potersi spostare in città, fino a quando non è più stato possibile. La coppia ha iniziato a sentirsi rispondere che non c'erano vetture disponibili fino a quando non hanno chiesto spiegazioni e la segretaria ha risposto che a causa del loro peso, che aveva provocato delle lesioni a ben 2 macchine, non potevano più usufruire delle loro auto.Marcus ha deciso di denunciare l'accaduto e al Sun ha parlato di una vera e propria forma di discriminazione: «Sono stato un cliente fedele dell’azienda per cinque anni spendendo fino a 20 sterline al giorno a causa delle mie dimensioni ho sempre prenotato una cinque posti per Taylor e me». Il giovane si è detto molto deluso e offeso da quanto accaduto, sottolinenando che la condizione che vive è una malattia e il gesto della compagnia di taxi è stato gravemente discriminatorio.