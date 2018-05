Twitter ai suoi 330 milioni di utenti: «Cambiate password». La richiesta per una falla nei sistemi interni

Lealla Blade Runner stanno arrivando. Siamo ad un passo dalla, perché i colossi della mobilità, come, la cineseed altri sono al lavoro su diversi prototipi aerei. E presto nelle, anzi sulle nostre città sfrecceranno i primi. Ail primo drone per trasporto umano è già una realtà, sperimentata per i prossimi 5 anni, prima di ottenere la licenza.A confermare questa tendenza c'è il rapporto, realizzato da Porsche Consulting, secondo il quale entro ilci sarannosulle metropoli del mondo (la sigla internazionale che li identifica è eVTOL). Molto attivo in questo settore è, il ramo aziendale di Uber che sta progettando un servizio di taxi volanti, pronto per la fase di sperimentazione negli Stati Uniti, già dal 2020. Per la commercializzazione, le stime fanno ipotizzare una decina di anni, in tempo per le. Dunque entro il, secondo Dara Khosrowshahi, CEO di Uber, potrebbe iniziare il servizio di, prenotabile con un'App e dai costi accessibili. Ma c'è dell'altro in cantiere. Il colosso che costruisce aerei di linea, Airbus, a fine gennaio ha testato il primo taxi volante: si chiama, ha volato per meno di un minuto ad un'altezza di cinque metri dal suolo. Ovviamente è un prototipo che rende evidente il livello di investimento tecnologico, quindi economico dietro a questi taxi del futuro.Nessuno vuole arrivare ultimo. Infatti della partita fanno parte anche Boeing e la startup di Larry Page, fondatore di Google. Restano però, tanti problemi a cui dare soluzione. Anzitutto la sicurezza dei mezzi e di riflesso l'incolumità dell'utente. Poi la durata delle, trattandosi di velivoli ad. Però il grande muro da abbattere, sarà la logistica degli hub urbani, per consentire decollo ed atterraggio da una parte all'altra della città. E chissà cosa potrebbe accadere in città come, dove al traffico terrestre si aggiungerebbe quello aereo.