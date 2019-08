Bambino precipita dalla balconata della Tate Modern: arrestato un adolescente

Incidente alla Tate Modern. Un ragazzo ha spinto un bambino dal decimo piano dell'edificio. La polizia sta trattando l'indente, ma per ora hanno bloccato entrate ed uscite. #TateModern pic.twitter.com/L0V1KhSClq — Mariaelena Agostini (@AgostiniMea) August 4, 2019

Domenica 4 Agosto 2019, 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA