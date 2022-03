Tassista massacrato di botte da un passeggero: «Pensavo di morire»

Giustizia fatta. «Finalmente il tizio che mi ha aggredito in taxi a dicembre 2020 è stato condannato». É il grido di vittoria di Steve Antony Williams, il tassista picchiato da un passeggero, che con un post su Facebook ha reso pubblica la condanna definitiva per Taliesin Evans De Almeida, 32 anni, originario di Llanelli (Galles): «Ha ricevuto 10 mesi di reclusione e un mese per danni penali. Avrei voluto vederlo rinchiuso per più tempo, ma va in prigione». L'aggressione ha avuto conseguenze gravi su Steve: un apparecchio acustico rotto, vetri frantumati, vista deteriorata e volto insanguinato.

Come riportato sul Sun la vicenda risale al 22 dicembre 2020. Steve, 57 anni, era di turno per l'azienda Saron Taxis ad Ammanford, nel Carmarthenshire, Galles, quando, mentre stava lasciando un passeggero, ha chiesto agli altri due (un uomo e una donna) dove fossero diretti. Dopo aver chiesto ripetutamente, il tassista ha fermato l'auto per controllare una mappa sul suo telefono. Ed è stato proprio in quel momento che Steve è stato vittima di un attacco violentissimo.

Ricordando quel tragico momento, Steve ha detto: «All'improvviso, è sceso e si è avvicinato alla parte anteriore dell'auto. Poi ha aperto la portiera del conducente e ha iniziato a picchiarmi. E' stato del tutto inaspettato. Sono abituato ai clienti che se ne vanno, ma picchiarmi davvero è un'altra questione».

La ragazza che era in taxi è subito scesa, cercando di fermare l'attacco selvaggio, ma senza l'esito sperato.

«Avevo il sangue che mi scorreva lungo la faccia e stavo pensando 'se non me ne vado mi ucciderà', quindi sono andato via, lasciando loro due in mezzo alla strada». Subito Steve è corso alla stazione di polizia di Ammanford e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Glangwili di Carmarthen, Galles.

Dopo il minaccioso attacco, Steve ha cercato di riprendere la sua vita: «Ho degli incubi orrendi. Ho un occhio fortemente emorragico e una cicatrice permanente dove mi ha colpito. Onestamente pensavo che mi avrebbe ucciso, pensavo che sarei morto». De Almeida è stato condannato alla Swansea Crown Court venerdì 4 marzo.

L'aggressore dovrà anche risarcire la vittima di 156 dollari entro sei mesi dal suo rilascio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 21:53

