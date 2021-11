Svezia choc, uomo precipita sugli spettatori al concerto omaggio agli Abba: due morti

Tragedia in Svezia, a Uppsala, durante un concerto omaggio dedicato agli Abba. Un uomo è precipitato dal settimo piano dell'edificio colpendo due spettatori al piano terra. Il bilancio è di due morti e un ferito. L'uomo che è caduto e una delle due persone colpite sono deceduti subito, mentre l'altro spettatore è rimasto ferito.

La polizia sta indagando per capire le dinamiche dell'accaduto. Nella sala da concerto al piano inferiore era in programma un concerto omaggio al celebre gruppo musicale degli Abba. Stando ai media svedesi l’uomo caduto aveva circa 80 anni, mentre le due persone travolte erano attorno ai 60 anni. Non è ancora chiaro se la caduta sia stata volontaria o accidentale.

Two people have died at an #Abba event in #Uppsala. Police is investigating the incident in which one person fell from the 7th floor and hit two people on ground floor, one of which died, the other one is injured. #BreakingNews being reported live on @svtnyheter. #Sweden pic.twitter.com/2E4C1AaRfh

— Alex Maxia (@maxialexx) November 2, 2021