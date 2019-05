Surfista muore a 30 anni dopo l'attacco di uno squalo: trascinato in acqua per una gamba

Venerdì 10 Maggio 2019, 17:46

Unè statod è morto mentre facevaUn 30enne, stava surfando vicino alla piccola città di pescatori di Saint-Leu a, una zona molto bella per le onde, ma anche vietata alla balneazione proprio per la massiccia presenza di squali.Il giovane deve aver sottovalutato il pericolo ed è stato aggredito da uno squalo. L'animale gli avrebbe prima strappato una gamba, poi lo. Il surfer non è mai più riemerso, mentre la sua tavola è rimasta per diverso tempo a galleggiare proprio dove si era verificato il tragico incidente. Secondo quanto riporta l 'Independent, altre persone stavano surfando con lui, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo, scegliendo così di tornare il prima possibile a riva.In quella zona gli attacchi degli squali sono stati sempre più frequenti negli ultimi anni. Nostante le segnalazioni e i provvedimenti delle autorità alcuni bagnanti e sportivi però continuano a rischiare la loro vita.