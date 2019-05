Pane e marmellata agli studenti che non hanno saldato il conto del pranzo con la scuola

Un distretto scolastico nel Rhode Island ha annunciato che servirà solo panini alla marmellata per gli studenti che devono dei soldi per i loro conti del pranzo. L'iniziativa ha suscitato immediatamente indignazione dei genitori e degli utenti di Facebook dopo che la Warwick Public Schools l'annuncio in un post all'inizio di questa settimana.



«A partire da lunedì 13 maggio 2019 per il pranzo verrà offerto un panino con burro e marmellata fino a quando non sarà pagato il saldo dovuto o verrà impostato un piano di pagamento attraverso l'ufficio del servizio ristoro», ha scritto l'istituto nel suo post. Rhode Island è attualmente in attesa di un disegno di legge che richiederebbe alle scuole di fornire a tutti gli studenti pranzi caldi gratuiti, indipendentemente dal reddito.



Secondo quanto riferito dall'Associated Press i funzionari della scuola di Warwick hanno rifiutato più volte offerte da un proprietario di un ristorante locale di pagare il debito del distretto a causa dei pagamenti insoluti affermando in una dichiarazione che tutti i suoi studenti devono essere trattati allo stesso modo.



La presidente della commissione scolastica Karen Bachus ha difeso la decisione in un'intervista a NBC News, dicendo che i funzionari avevano deciso di consentire agli studenti di ricevere un articolo nel menù del pranzo della scuola piuttosto che un pasto di qualità inferiore.

