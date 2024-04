Superman, albo di debutto venduto a una cifra record: è il fumetto più costoso al mondo. I primati precedenti, c'è anche Spiderman

di Redazione Web

Un super record raggiunto dal supereore per antonomasia. Superman è diventato ancora una volta protagonista, ma nella vita reale. Una copia della rivista Action Comics n. 1, con il debutto dell'eroe alter ego di Clark Kent, è stata venduta per 6 milioni di dollari (5.531.100 euro) diventando il fumetto più costoso del mondo. Il primato è stato stabilito da Heritage Auctions, casa d'aste statunitense che ha sede a Dallas, che non ha rivelato il nome dell'acquirente. Il numero «è una delle copie più belle al mondo», ha voluto specificare in un comunicato Heritage Auctions.

La top 3

ll precedente primato per una copia del primo numero di Action Comics datato 10 giugno 1938 era stato stabilito nell'aprile 2022 quando una copia del fumetto fu venduta per 5 milioni e 300 mila dollari. E dopo Clark Kent? Anche Peter Parker sale sul podio. Al terzo posto tra i fumetti più cari del mondo si piazza una copia di Amazing Fantasy 15, contenente la prima apparizione di Spider-Man, che nel settembre 2021 era stata pagata 3 milioni e 600 mila dollari.

La copertina dei record

Il primo albo di Action Comics, venduto nel 1938 a 10 cents, mostra in copertina l’eroe del pianeta Krypton mentre solleva sulla sua testa un’auto nell’atto di scagliarla. La salita vertiginosa del prezzo dello storico albo a fumetto tra i collezionisti iniziò nel marzo 2009 quando fu venduto per 375mila dollari; un anno dopo ha quintuplicato il suo valore presso i collezionisti. Secondo Heritage Auctions, esistono solo 78 copie di Action Comics n. 1.

