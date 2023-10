Suora placca e mette ko l'ambientalista: si opponeva alla costruzione di una chiesa. Il video incredibile

Una suora francese, esile e mingherlina, ha messo ko un ambientalista che manifestava per impedire alle religiose di una comunità la costruzione di un centro di spiritualità nella regione francese dell'Ardeche. Il video del placcaggio e dello scontro finito con un capitombolo del manifestante, come rivela il Messaggero, sta facendo il giro del mondo.

Whoopi Goldberg incontra Papa Francesco in Vaticano: l'indimenticabile Sister Act col Pontefice come nel film

Suora si suicida a Prato: «Gesto inaspettato, siamo sgomenti»

È dal 2018 che il progetto di costruzione di un grande centro religioso nella località Saint-Pierre-de-Colombier risulta controverso. Lunedì scorso gli ambientalisti si sono opposti energicamente alle suore.

Le suore più anziane si sono fatte in disparte, lasciando agire una religiosa dall'aspetto innocuo che con una grinta da rugbista ha atterrato uno degli attivisti del collettivo ecologico Les Amis de la Bourges.

Based French nun rugby tackles a ‘climate activist’ who's protesting against the building of a Catholic religious centre on the site, citing ‘environment’ 👏👏👏#France pic.twitter.com/Ma948oZ4UC