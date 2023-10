Whoopi Goldberg incontra Papa Francesco in Vaticano: l'indimenticabile Sister Act col Pontefice come nel film

di Redazione web

Dalla finzione alla realtà. L'attrice americana Whoopi Goldberg – indimenticabile la sua Sister Act, dove vestita i "panni" di una finta suora – ha incontrato Papa Francesco questa mattina presto in una visita privata in Vaticano. La indimenticabile Sister Act ha incontrato finalmente un Pontefice. Poi ha visitato la mostra fotografica allestita nella sala stampa della Santa Sede intitolata "Changes", dedicata agli effetti del cambiamento climatico.

Chi è Whoopi Goldberg

