«L'Olocausto non riguarda la razza»: Whoopy Goldberg nella bufera, l'Abc la sospende

L'attrice e conduttrice tv Whoopy Goldberg, nota per film come Sister Act e Ghost, è finita nella bufera per alcune frasi sull'Olocausto. Parole che hanno spinto l'emittente Abc News a sospenderla. La popolare attrice afroamericana, conduttrice di 'The View', sarà lontana dal piccolo schermo per due settimane a causa delle critiche suscitate dalla sua affermazione che l'Olocausto «non riguarda la razza».

Ad annunciare la sospensione è stato il presidente del network Kim Godwin, definendo le sue dichiarazioni «sbagliate e offensive». «Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa, dall'altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all'impatto dei suoi commenti», ha aggiunto Godwin sottolineando che «l'intera organizzazione di Abc News è in solidarietà con i nostri colleghi, amici, famigliari e comunita' ebraici».

L'attrice, 66 anni, ha affermato su "The View" della Abc che il genocidio nazista degli ebrei ha coinvolto «due gruppi di bianchi», sollevando un polverone di polemiche che l'hanno indotta a scusarsi per le sue affermazioni. «L'Olocausto non riguarda la razza, si tratta della disumanità dell'uomo nei confronti di un altro uomo», aveva affermato la premio Oscar, precisando che «non si tratta di razza, perché sono due gruppi di persone bianche».

Il tema del talk-show riguardava il divieto da parte di una scuola del Tennessee di far leggere agli studenti "Maus" uno delle graphic novel di fumetti, in cui si racconta lo sterminio nazista parlando degli ebrei come topi e i nazisti come gatti.

