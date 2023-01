Ascolti Tv 3 gennaio 2023, vince Pattini d'Argento ma Sister Act ha sempre il suo perché

Ascolti Tv martedì 3 gennaio 2023, in prima serata su Rai1 il film Pattini d’Argento è stato seguito da una media di 2.933.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Natale da Chef 1.727.000 (10.5%). Su Rai2 Charlie’s Angels 886.000 (5%). Su Italia 1 Un’Impresa da Dio 1.191.000 (6.4%). Su Rai3 Sister Act – Una svitata in abito da suora 1.865.000 (10.1%). Su Rete4 Zona Bianca 902.000 (6%). Su La7 il film Schegge di Paura con Richard Gere 507.000 (3.1%). Su Tv8 Quando arriva il Natale 568.000 (3.1%. Sul Nove Imagine John Lennon 219.000 (1.2%). Sul 20 Inception 296.000 (1.8%). Su Iris La Maschera di Fango 471.000 (2.5%). Su Real Time la prima puntata della nuova stagione di Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio 431.000 (2.2%) con un picco di 577.000 spettatori, +20% rispetto alla stagione precedente.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.946.000 (23.6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.549.000 (17.1%). Su Rai2 Tg2 Post 723.000 (3.4%). Su Italia1 NCIS 1.426.000 (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.389.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.640.000 (7.8%). Su Rete4 Controcorrente 885.000 (4.4%) e 871.000 (4.1%). Su La7 In Onda 1.308.000 (6.2%). Su Tv8 4 Hotel 716.000 (3.5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics in replica 396.000 (1.9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.232.000 (24.3%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 3.370.000 (19.4%). Su Rai2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 619.000 (3.1%).

In Seconda Serata su Rai1 il film La Verità è che non gli Piaci Abbastanza 398.000 (7.8%). Su Canale 5 Tg5 Notte 704.000 (8%), Capodanno a New York 361.000 (8.5%). Su Rai2 Bar Stella 438.000 (4.5%). Su Rai 3 Dottori in Corsia 519.000 (4.1%). Su Italia1 Qualcosa di Straordinario 407.000 (4.7%). Su Rete 4 Jobs 206.000 (5.1%). Su La7 The Interpreter 139.000 (2.4%).

