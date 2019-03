Whoopi Goldberg confessa in tv: «Ho rischiato di morire». Ecco cosa è successo

Le gemelle Kessler a "Domenica In": «Ecco perché non abbiamo avuto una famiglia»

ha rischiato di morire per una banaleÈ la stessa attrice a raccontarlo a "The View", talk show che conduce sulla Abc, motivando le settimane di assenza dal piccolo schermo. In un video l'attrice di "Ghost" e di "Sister Act" ha spiegato che i malanni si sono aggravati e trasformati inPer fortuna è guarita ed è tornata al lavoro dopo il dovuto recupero.Tanta paura, dunque, per l'interprete afro-americana che da un po' di tempo ha lasciato il cinema per dedicarsi alla televisione. A causa dei problemi di salute ha dovuto abbandonare temporaneamente il programma, mentre la produzione ha evitato che trapelassero notizie circa le sue condizioni. Dopo la guarigione, ha voluto spiegare al pubblico il perché del suo allontanamento.«Sono io, sono qui! Sono tornata, non così in fretta come avrei voluto, ma sto bene. Ecco cosa è successo. Ho avuto la polmonite a entrambi i polmoni, significa che c'era un fluido con ogni genere di cose. Sono stata molto, molto vicina a lasciare questa Terra ma la buona notizia è che non l'ho fatto. Grazie per tutti gli auguri, per le bellissime parole. Perfino chi non è un mio grande fan ha detto cose carine. So che le cose cambieranno quando tornerò... ma per adesso è fantastico!», ha dichiarato la Goldberg in televisione durante un collegamento.