Ragazzo di 20 anni si suicida: «Mio padre è Satana, mi ha dato l'immortalità». Papà accusato di istigazione al suicidio

Avrebbe spinto suo figlio a togliersi la vita. Un uomo di 50 anni è accusato di istigazione al suicidio per la morte del figlio 20enne, che la sera di Capodanno del 2017, dopo aver scritto una lettera in cui motivava il suo gesto, si uccise il primo giorno del nuovo anno. La tragedia a Quarrata, in provincia di Pistoia, dove il giovane scelse di suicidarsi, non prima di scrivere due pagine, in cui tra le tante righe scriveva: «Mio padre è satana, mi ha dato il dono dell’immortalità. Quando mio padre mi disse se ero con lui, io risposi di sì. Gli chiesi perché morirò, il perché è logico, mi devo sacrificare per lui».

Le accuse al padre

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 50enne, già in carcere prima del gesto del figlio, lo ricevette poco prima che si uccidesse, un momento in cui gli inquirenti ipotizzano avesse fatto pressione su di lui. Il 20enne si tolse la vita impiccandosi nella soffitta di casa, dove secondo quanto scrive "Il Tirreno", sulle pareti c'erano affisse immagini del diavolo e l'ambiente era arredato con statue demoniache usate per i riti del padre.

La data del suicidio e il significato demoniaco

Inoltre, anche la data del suicidio il primo gennaio del 2018, secondo gli adepti all'occultismo satanico, è un giorno dedicato al demone Ose, un altro indizio che ha portato il Gip a rigettare la richiesta di archiviazione della procura per mancanza di prove, ed a chiedere il rinvio a giudizio, per un reato che prevede la reclusione da cinque a dodici anni.

Perché il giovane si è suicidato

Il padre conosceva il modo in cui il figlio era suicidato, come se facesse parte di un piano che il giovane aveva condiviso. «Lo convinse di essere Satana e di doversi sacrificare in suo nome», si legge nell'ordinanza, e poi: «In tale contesto di cultura e convinzioni sataniche, maturava la convinzione di diventare immortale attraverso il sacrificio della propria vita e quindi si determinava al suicidio».

