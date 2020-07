Sequestrata e stuprata in vacanza, il racconto choc dell'ex surfista: «Ho perso il conto delle violenze subite»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 22:06

Doveva essere unama si è trasformata in unche sembrava infinito e oggi, a 15 anni di distanza, una exha deciso di raccontare tutto ciò che le è accaduto dopo essere statainL'australiana, che oggi ha 37 anni, dopo aver mancato la qualificazione al mondiale femminile di surf, nel, aveva deciso di prendersi un anno sabbatico e di concedersi una. Quello che doveva essere un viaggio piacevole divenne subito un inferno, quando conobbe, che si era offerto di accompagnarla negli spostamenti con il suo aereo personale.Quella gentilezza era in realtà il pretesto per un vero e proprio, sfociato poi in lunghi e ripetuti stupri., che ha deciso di raccontare in un libro le violenze subite, ha spiegato: «All'inizio avevo cercato di resistere, ma ero sfinita e lì cominciarono le».Sono racconti drammatici, quelli presenti nel libro 'A dangerous pursuit of happiness' ('Una pericolosa ricerca della felicità'). «Lui non si sarebbe fermato,» - ha aggiunto Carmen Greentree - «Sono stata rapita da un uomo senza scrupoli né coscienza, provava piacere nel farmi male e non mostrava il minimo pentimento. Alla fine, mi aveva distrutta e annichilita: non ero più io». Un incubo terminato solo dopo due mesi, quando l'uomo tentò di chiedere un riscatto alla famiglia di Carmen: le autorità riuscirono a intercettarlo, localizzarlo e arrestarlo, liberando così la donna dalla prigionia.