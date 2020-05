Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Maggio 2020, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva deciso di annunciare ladi un parco naturale dopo l'emergenza, con una breve conferenza stampa all'aperto. Un, probabilmente, deve essersi pentito della sua scelta, dal momento che duegli hanno chiaramente rubato la scena., presidente della Comunità Autonoma della, in, aveva deciso di annunciare la riapertura del parco di Cabarceno a partire da lunedì prossimo. Alle sue spalle, però, è spuntato unoche ha iniziato a rubargli letteralmente la scena, seguito poi da un altro esemplare.«I dati del contagio in Cantabria sono straordinari: ci sono pochissimi casi di positività e non c'è alcun paziente ricoverato in terapia intensiva. Abbiamo stabilito tante misure di sicurezza: se rispettate, ci permetteranno di riaprire senza rischi, anche in questa fase di convivenza col virus», aveva dichiarato Revilla. Più che dal messaggio del 'governatore' spagnolo, però, i telespettatori sono rimasti letteralmente rapiti dai due pennuti alle sue spalle.