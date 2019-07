Bianca, star di Instagram, uccisa dal suo fidanzato: «L'ha decapitata e ha messo le foto in rete»

Martedì 16 Luglio 2019, 15:46

Hae poi ha mostrato le foto suBianca Devins era diventata una star di Instagram, molto seguita e amata dalle ragazzine, così Brandon Clark, 21 anni, il suo compagno ha deciso che propriodovessero tutti sapere delle sua scomparsa.Il giovane ha aggredito la 17enne nella sua casa di Utica, nello stato di New York, poi ha condiviso le immagini del corpo sulla sua pagina Instagram con la didascalia "Mi dispiace, Bianca”. Successivamente ha cambiato le sue informazioni biografiche sul sito dei social media, aggiungendo la data dell’omicidio come se fosse quella della sua morte: "06/10/1997 – 14/07/19". Da alcune stories, secondo gli inquirenti, pare avesse anche intenzione di suicidarsi, ma l'arresto è arrivato prima che potesse portare a termine il suo piano.Quando gli agenti sono arrivati sul posto il 21enne ha subito ammesso di aver ucciso Bianca, ma secondo i fan della ragazza non sarebbe lui il colpevole. Bianca aveva acquisito una discreta popolarità sui social media, specialmente tra i gamers, postando selfie. Era anche un’utente attiva e prolifica del sito di condivisione di immagini 4Chan. Tutti i suoi fan sono disperati per la sua morte, molti l'hanno ricordata con post proprio sul social dove aveva avuto tanta visibilità. Intanto continuano le indagini della polizia per capire cosa sia successo con chiarezza.