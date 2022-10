Uno sposo ha cancellato il menu vegano del matrimonio perché voleva la carne. Molte persone si innamorerano nonostante differenze fondamentali. Ma queste diversità possono diventare grandi ostacoli al momento del matrimonio. Questo è stato il caso dell'utente di reddit SarahJake2022 e del suo fidanzato. Lei e la sua famiglia seguivano tutti la stessa dieta rigorosa, di cui lo sposo non era un grande fan. Tanto che ha eliminato tutte le sue scelte alimentari senza dirglielo.

La sposa ha spiegato come un grave disaccordo sul menu del loro matrimonio abbia portato a una tensione inaspettata con il suo fidanzato. Erano d'accordo su tutto, tranne sul cibo. "Io e la mia famiglia siamo vegani e ci sono così tante ragioni per cui abbiamo scelto questo stile di vita e una di queste è che abbiamo una storia di problemi di salute". Ma non così per i parenti dello sposo. "Il mio fidanzato e la sua famiglia sono l'esatto opposto. Sono mangiatori di carne accaniti, il che ovviamente per me va bene."

L'opposizione

Quando la sposa decide il menu del cibo del matrimonio vuole aggiungere 4-5 opzioni vegane. Ma il fidanzato e la madre si sono oppongono dicendo che era uno spreco di denaro per il cibo che 'non è vero cibo'. Hanno anche sostenuto che sarebbe stato offensivo per i 'loro' ospiti. Lei si rifiuta di discuterne e fa di testa sua.

La sorpresa

La sposa scopre che il futuro marito aveva cancellato tutte le opzioni vegane e le aveva tolte dal menu completamente alle sue spalle. "Stavo ribollendo. L'ho chiamato al lavoro ma continuava a riattaccare. Sono andato direttamente al suo posto di lavoro e l'ho affrontato lì e l'ho semplicemente preso di mira. Era sbalordito nel vedermi. All'inizio ha detto che era stata un'idea di sua madre, poi mi ha detto di andare a casa perché stavo facendo una scenata in ufficio".

Sposa vegana infuriata, fidanzato cancella menu del matrimonio (senza dirglielo) perché vuole la carne https://t.co/5Iy5i7YKQX — Leggo (@leggoit) October 8, 2022

