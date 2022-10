Fiori d'arancio per Francesca Cipriani, che fra poche settimane convolerà a nozze con Alessandro Rossi. Dopo avere annunciato il lieto evento a inizio settembre, esce ora la conferma della data ufficiale: il matrimonio verrà celebrato il prossimo 3 dicembre a Roma. Una scelta non casuale per l'ex gieffina, che su Instagram ha ammesso di soffrire di pressione bassa e dunque di preferire i periodi freschi. In più «dicembre è il mese in cui è nato Gesù quindi ha ancora più valore».

Francesca Cipriani rivela la data ufficiale del matrimonio e spunta il caso del codice iban nella lista nozze

Ma le rivelazioni non finiscono qui. Sempre dai social filtra un'indiscrezione secondo cui Francesca Cipriani avrebbe chiesto dei soldi agli invitati, aggiungendo il codice iban alla lista nozze. A chiederle una spiegazione in merito è un follower, a cui la stessa vippona prontamente risponde: «Abbiamo fatto una lista nozze come tutte le persone in questo mondo... siamo anche noi sconcertati dalla cattiveria di qualcuno sciocco ed invidioso che dà notizie false».

E prosegue la soubrette: «La lista nozze e il viaggio di nozze tutti gli sposi lo fanno per chi volesse partecipare. I giornalisti prima di scrivere barzellette dovrebbero chiamare e sentire gli interessati, non i pettegoli che inventano sciocchezze».

L'indiscrezione era stata lanciata da The Pipol Gossip su Instagram, come riporta Fanpage, secondo cui gli sposi avrebbero scelto di lasciare agli invitati le coordinate bancarie, in modo da farsi recapitare un bonifico. «Se volete farci un regalo, caricate il nostro iban!» avrebbe scritto la coppia sulle partecipazioni di nozze.

Da lì la richiesta di spiegazione via social dei fan. «Sorridere sempre» chiosa la Cipriani, ormai proiettata al grande giorno e determinata a non perdere il suo proverbiale buonumore.

