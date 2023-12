La sposa criticata dalle damigelle: ha chiesto loro di pagarsi l'abito da 250 euro. «Non capisco perché dovrei farlo io»

di Hylia Rossi

Il giorno del matrimonio dovrebbe essere il coronamento di un percorso di amore tra due persone, la promessa di prendersi cura l'uno dell'altro davanti a una platea di affetti, lì per sostenere gli sposi e aggiungere ulteriore felicità a un momento così importante.

L'organizzazione del matrimonio, tuttavia, sembra spesso mettere alla prova la forza di quegli affetti, sottoponendoli a situazioni stressanti e scelte difficili. In effetti, se da una parte è comprensibile che i protagonisti della cerimonia possano sentirsi sotto pressione nell'assicurarsi che tutto sia perfetto, dall'altra bisognerebbe trovare la giusta misura in modo da non sfogare i propri problemi sui parenti o sugli amici.

Una sposa, in questo caso, ha preso una decisione che proprio non è andata giù alle damigelle d'onore, vale a dire far pagare loro 250 euro per i vestiti da indossare al matrimonio. Ciò ha scatenato un dibattito su cosa sia lecito o meno fare in queste occasioni.

Lo sfogo della sposa

«Le mie damigelle d'onore non sono molto felici, al momento», dichiara la donna, che poi passa a spiegare cos'è successo: «Quando ho chiesto loro di partecipare al mio matrimonio ho messo subito in chiaro che sarebbero state responsabili del pagamento del vestito».

A quanto pare, lì per lì nessuna ha avuto problemi con questa decisione: «Hanno capito perfettamente la mia richiesta e hanno accettato».

Poi, la sposa dichiara: «Ogni volta che sono stata a un matrimonio ho dovuto coprire io le spese per il parrucchiere, il trucco, il viaggio e il vestito, quindi non capisco perché pensino che in questo caso sia io a dover mettere i soldi».

Nei commenti, la maggior parte degli utenti fa presente che si tratta di un problema di budget relativo alla particolare richiesta della sposa: «Se sei tu a selezionare il vestito, allora paghi tu. Altrimenti fornisci i dettagli sulla lunghezza e il colore e lascia che siano loro a decidere cosa comprare». In alcuni casi, si fa presente che si tratta anche di una differenza culturale: negli Stati Uniti si è soliti far pagare le damigelle, mentre nel Regno Unito sono gli sposi a coprire le spese.

Alcune persone suggeriscono di tenere in considerazione le finanze delle proprie amiche, quando si chiede loro di pagare. Dunque, sarebbe preferibile raggiungere un compromesso e trovare un vestito che non sia troppo caro, specialmente perché, come scrive un utente, «di solito sono di colori che nemmeno ti stanno bene e finisci per non usarli mai più».

