«Mio figlio vorrebbe riallacciare i rapporti, ma io preferisco non mi contatti mai più ora che mi sono rifatto una famiglia. Sto sbagliando?»

Le famiglie sono fatte di persone che per quanto possano essere legate dal sangue, dal fatto di essere cresciute insieme, di aver condiviso esperienze e conoscenze o dall'aver vissuto sotto lo stesso tetto, si portano dietro sentimenti, gioie e sofferenze del tutto personali. Non stupisce, quindi, che ci siano litigi tra genitori o tra genitori e figli, allontanamenti e rotture che magari sarebbero potuti essere evitati... con tanti se e tanti ma.

In questo caso, un papà ha preso la decisione di lasciare sua moglie e andarsene di casa, un momento di svolta per la sua felicità che però è risultato nel rancore di suo figlio e in una progressiva e apparentemente insanabile distanza.

Oggi, il papà ha una nuova famiglia e suo figlio lo ha contattato per avere la possibilità di recuperare il loro rapporto. Sembrerebbe una cosa bella, ma non lo è: il padre, infatti, vorrebbe scrivergli di non contattarlo mai più.

La situazione, però, è molto più complessa di quello che potrebbe sembrare.