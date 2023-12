È boom di prenotazioni a Las Vegas per sposarsi a Capodanno: la data di questo ultimo dell'anno porta particolarmente fortuna

di Alessia Di Fiore

La città di Las Vegas è da sempre la meta per eccellenza delle fughe romantiche last minute: numerse sono le coppie che si recano nella città della perdizione per sposarsi in capelle aperte h24... e la vigilia di capodanno è una data scelta da molti.

La notte di capodanno a Las Vegas, diventa una vera e propria fabbrica di matrimoni, che vedono giudici di pace impegnati a celebrare veloci cerimonie che sperano in una buona sorte. Quest'anno le prenotazioni per la città del Nevada sono schizzate alle stelle e la notte di San Silvetro potrà forse competere con il 7 luglio 2007, giorno in cui, come riportato dal Las Vegas Review-Journal, si registrarono 4492 matrimoni.

Il motivo? Il 2023 aggiunge alla celebrazione un elemento straordinario: si tratta di una combinazione numerica composta da 12.31.2023 che diventa 123 123 e corrisponde a un inizio di succesione di Fibonacci che molti reputano di buon auspicio.

