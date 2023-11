Sperma no vax, «boom di richieste dalle aspiranti mamme sui gruppi Facebook»

di Matilda Benincasa

Cercasi campioni di sperma da uomo non vaccinato contro Covid. Merce rara dopo una pandemia e un'immunizzazione di massa. Il sentimento no-vax contagia anche il mondo della fecondazione, e il movimento che lo promuove sembra essendo stabilmente infiltrato anche in gruppi Facebook di donatori di sperma.

Secondo un'inchiesta esclusiva del Daily Mail, che ha indagato sul fenomeno, le richieste di sperma di non vaccinati hanno avuto un vero e proprio boom. In particolare, tra i vari donatori, la storia di Jonathan ha incuriosito molto.

Il donatore di sperma

Jonathan David Rinaldi, per anni prolifico donatore nel gruppo "Facebook Sperm Donation Usa", la più grande community di questo tipo negli States, dopo aver visto un «massiccio aumento» delle richieste di sperma da donatori non vaccinati, ha deciso di staccarsi e fondare il suo gruppo "scissionista" esclusivamente per no-vax.

«C'è qualche donatore in Alabama e dintorni? No vaccino Covid, nessuna malattia sessualmente trasmessa, solo inseminazione artificiale - è uno degli annunci pubblicati -. Mia moglie ed io stiamo pensando di allargare la nostra famiglia e speriamo di trovare qualcuno che possa aiutarci».

Il gruppo conta quasi 250 membri e ha risposto alle richieste di molte persone. Gli iscritti? Giovani professionisti, coppie gay, donne single provenienti sia dagli Stati Uniti che dal Regno Unito. La maggior parte dei donatori offre il proprio sperma gratuitamente.

Il gruppo su Facebook

Rinaldi, 44 anni, è uno dei milioni di americani che sono stati catturati dalla teoria secondo cui i vaccini anti-Covid danneggiano in qualche modo il sistema riproduttivo. Questo nonostante i Cdc (Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie) abbiano ripetutamente affermato che non ci sono prove che le iniezioni dei vaccini influenzino la fertilità, e gli studi che hanno coinvolto decine di milioni di persone hanno concluso che sono sicure. «Non mi fido di big Government, di big pharma.

Gli utenti del suo gruppo condividono la sua idea, con post che collegano l'iniezione di Covid alla morte dello sperma e contengono altre fake news legate ai vaccini. La domanda-offerta di sperma no vax corre sul web, non sui canali ufficiali. E infatti 'Cryos', una delle banche del seme più grandi d'America, ha dichiarato in realtà di aver avuto «pochissimi clienti che richiedevano informazioni su donatori non vaccinati».

Quello che è stato osservato nell'inchiesta del Daily Mail è invece un nuovo interesse per i donatori non vaccinati sui gruppi Facebook negli Stati Uniti. Le donne in cerca di provette specificano «no Covid vax» nei loro post. I donatori si identificano con formule come 'unvaccinated man' o specificano «sperma non modificato da mRna». Una donna ha pubblicato una foto del suo test di gravidanza positiva dopo donazione di sperma no vax, commentando con orgoglio: «Un altro bambino allevato in fattoria, non cresciuto in farmacia, in arrivo».

La storia di Rinaldi

Da piccolo Rinaldi ha ricevuto i vaccini anti morbillo-parotite-rosolia, antipolio e varicella. Quando ha avuto il primo figlio, ha iniziato a mettere in dubbio la necessità delle vaccinazioni. Da allora non ha più fatto nessuna iniezione. «E quando la scuola ha iniziato a dire che mio figlio doveva averli... non mi piace davvero che il governo mi dica cosa fare, quindi mi ha fatto pensare di fare il contrario».

Gli annunci nel gruppo tematico si susseguono. C'è una mamma single di un bimbo di 2 anni, al quale vorrebbe dare un fratellino. E fra chi si propone c'è anche un uomo che è stato lui stesso concepito utilizzando la donazione di sperma e oggi si offre come donatore non vaccinato. Rinaldi, di Forest Hills, New York, ha iniziato a donare sperma quando una sua amica lesbica gli ha chiesto aiuto per concepire un bambino. Ora ha tre figli con la sua ex compagna e altri 16 concepiti grazie alla donazione.

