Orrore in Spagna, papà orco violenta la figlia mentre la mamma è in isolamento per Covid

Orrore in Spagna per una ragazzina violentata dal padre in casa a pochi metri dalla madre isolata per Covid in un’altra stanza. L’uomo ha confessato tutto davanti alla corte del tribunale di Girona. Una serie di violenze sessuali che sono iniziate nel 2020 quando la madre della ragazza si era autoisolata dopo essere risultata positiva al virus e proseguite nei mesi successivi. L’uomo ha ammesso con dovizia di particolari di aver iniziato ad abusare della figlia ben sapendo che non sarebbe stato interrotto dalla donna chiusa in una stanza della stessa casa.

Ha approfittato della situazione, ha ammesso, per «abbassarsi i pantaloni e penetrare la figlia minore». Violenze che sono proseguite durante una trasferta per lavoro durata alcune settimane nella vicina città di Figueres dove aveva portato la figlia. Lì, l'ha stuprata di nuovo in almeno 10 occasioni. E poi di nuovo quando sono tornati nella casa di famiglia a Salt. L’orco di cui non sono state rese note le generalità è stato condannato a 12 anni di reclusione. Al termine dei quali per cinque anni non potrà lavorare in qualsiasi ruolo che comporti il contatto diretto con minorenni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 18:05

