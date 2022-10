Somalia, attacco degli jihadisti di Al-Shabaab in un hotel: almeno tre morti

di Redazione web

Un attacco degli islamisti è in corso in un hotel nel sud della Somalia. Lo rendono noto la polizia e testimoni secondo i quali ci sarebbero al momento almeno tre morti.

Gli islamisti radicali di al Shabaab hanno rivendicato l'attacco, ancora in corso in un hotel della città di Chisimaio, nel sud della Somalia con un bilancio provvisorio di almeno tre morti. «Terroristi hanno preso d'assalto il Tawakal Hotel questo pomeriggio, sono in corso combattimenti all'interno dell'edificio tra forze di sicurezza e terroristi. (...) È stata confermata la morte di tre civili», ha precisato Abdullahi Ismail, un agente di polizia. Un testimone ha affermato di aver visto tre corpi.

#Somalia, attacco degli jihadisti di Al-Shabaab in un hotel: almeno tre mortihttps://t.co/2INup7S4qx — Leggo (@leggoit) October 23, 2022

