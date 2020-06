Armato di coltello entra in una scuola in Slovacchia: ferisce alcuni bambini, uccide il vice preside

. Un uomo ha aggredito stamani a coltellate i bambini e il personale della scuola elementare a Vrutky, nella regione di Martin, nel nord ovest del Paese. Lo ha reso neto la tv Joj. Secondo la polizia si tratta di un giovane di 22 anni, che ha aggredito la direttrice della scuola e il suo vice, morto a causa delle gravi ferite riportate.. L'aggressore è stato ucciso dalla polizia.Ha tentato di difendere i bambini dall'aggressore, rimanendo vittima delle coltellate il vicedirettore dell'istituto scolastico slovacco in cui oggi un giovane ha aggredito la scolaresca con un coltello. Nell'attacco due bambini e due adulti sono rimasti feriti, e sono stati trasportati nell'ospedale di Martin., l'aggressore era un uomo che forniva i rinfreschi e gli spuntini per il distributore automatico della scuola.«Nessuno era venuto ad aprirgli, quindi ha abbattuto la porta ed ha cominciato a pugnalare con il coltello», ha detto una testimone. Secondo la polizia, il 22enne era un ex allievo della scuola Cina, vigilante accoltella bambini, preside e personale della scuola elementare: 40 feriti, tre sono gravi