Simone Christina, la influencer che non taglia le unghie da cinque anni: «Non ho alcuna intenzione di farlo»

Mercoledì 4 Settembre 2019, 17:04

L'ultima volta che ha tagliato le suedelle mani era il 2014 e lei non aveva ancora compiuto 13 anni. Oggi, a distanza di cinque anni, questa ragazza è diventata una celebrità sui social dopo aver raggiunto una lunghezza delle unghie assolutamente insensata: oltreè un'adolescente tedesca, che vive a Norimberga e che ha rivoluzionato, a modo suo, il concetto di 'nail art'. Su, questa ragazza sta acquisendo sempre più popolarità grazie ad alcune foto molto bizzarre delle sue lunghissime unghie delle mani. A dispetto di quanto si possa pensare, la giovane non è affatto pentita della sua scelta. Intervistata anche dal Daily Mail , la ragazza qualche tempo fa aveva spiegato: «I miei genitori e i professori mi chiedono in continuazione di tagliarmi le unghie, ma non ho alcuna intenzione di rinunciarvi. Sono parte di me, mi definiscono come persona e ho la possibilità di decorarle in tanti modi. Perché dovrei tagliarle?». Come se non bastasse, a convincere la ragazza a lasciar crescere le unghie c'è stato anche un importante riconoscimento per la loro lunghezza, ottenuto nel 2016. A distanza di anni, Simone Christina non è ancora pentita della sua scelta: «Mi scrivono molte ragazze, mi dicono che sono un esempio per loro. Qualche anno fa ero sul punto di tagliarle, ma i tanti complimenti ricevuti sul web mi hanno spinto a cambiare idea».La vita di tutti i giorni, comunque, non è semplice, anche se Simone è riuscita a ovviare a tanti problemi. «Non posso fare alcuni sport, come ad esempio quelli con la palla, ma per me non è un problema» - ha spiegato la ragazza - «Non è un problema neanche prendermi cura delle mie unghie: devo pulirle con attenzione e precisione ogni giorno, ma è un hobby piacevole, non una costrizione. Non riesco a scrivere troppo a lungo con la penna, ma non mi pesa. Inoltre, ho imparato anche a utilizzare lo smartphone con le nocche».