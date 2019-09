L'hashtag #tette in tendenza su Twitter: il motivo? Non lo immaginerete mai

Cari locals,

Nel caso in cui vi stesse chiedendo perché #tette è in tendenza:

tette è il nome in codice di un componente di un gruppo Kpop che sembra sia, per la seconda volta, tornato in Italia; censurando il suo nome e usando questo nickname, vogliamo garantirgli più privacy- — ° ᵍᵒˡᵈᵉⁿ ⁱᵏᵃ☁️* (@hobisvanblue) September 2, 2019

Il: può succedere di ritrovarsi tra iparole o espressioni decisamente singolari e non saperne il perché. È ciò che è successo anche questo pomeriggio, quando in tendenza è finito l’hashtag: ma il motivoScorrendo i tweet infatti ci troviamo davanti a qualcosa di particolare: tantissime foto di un cantante coreano. Com’è possibile, direte voi? Il motivo è semplice: il cantante in questione si chiama, alias, leader e main rapper dei BTS, un gruppo “k-pop”, il pop coreano.Perché allora la parola ‘tette’? Semplice:sarebbe, secondo i fan italiani del k-pop, in vacanza in Italia, e per parlare di lui i suoi ammiratori hanno usato la parola, una missione ovviamente compiuta. Censurando il suo nome e usando questo nickname, vogliamo garantirgli più privacy possibile, scrive un utente su Twitter spiegando la situazione.Ovviamente scorrendosull’assenza di foto di seni associati all’hashtag: e dall’altra parte, ci sono i fan del rapper che si rivolgono ai “locals” () prendendoli in giro e affermando come sia bastata una parola, quella giusta, per scatenare gli internauti e far credere loro qualcosa che in realtà non c’era.