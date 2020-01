Si fidanza con una ragazza di 17 anni, 49enne viene licenziato

Giovedì 2 Gennaio 2020, 15:19

. Michael Hoch di Duisburg, in Germania, di 49 anni ha conosciuto anni fa la sua attuale fidanzata di. L'uomo si trovava a teatro per prepararsi per uno spettacolo e Sarah Schopp, che oggi ha 20 anni ma nel 2016 solo 17, serviva da bere al bar.Lei era una studentessa, lui un uomo maturo, ma Michael è rimasto colpito dalla maturità e dalla bellezza della ragazza così ha iniziato a scriverle su Facebook e alla fine tra i due è scoccato l'amore. Sarah inizialmente era riluttante, poi però ha accettato di uscire con lui e ad oggi stanno ancora insieme. La loro relazione però non è stata approvata da tutti, soprattutto dalla famiglia di Sarah, che però oggi ha un ottimo rapporto con l'uomo.Michael per amore della ragazza ha anche perso il lavoro. Il suo capo, infatti, non ha approvato la relazione con una ragazza così giovane e un suo dipendente, così ha invitato l'uomo a far in modo che fosse solo un flirt. «Ero nel mezzo delle prove finali per una nuova rappresentazione. Due settimane prima della premiere, il regista mi ha chiamato in ufficio, interrompendo le prove e mi ha affrontato. Lui e il suo amico avevano un ottimo rapporto con Sarah, e temevano che non sarei stato adatto per lei e volevano che fosse solo una breve relazione», ha raccontato al Mirror, dicendo di aver lasciato il suo posto.I due oggi sono felici insieme, ma spesso ancora vittime del pregiudizio e di commenti cattivi sulla loro differenza d'età.