Febbre alta e raffreddore: credeva di avere l'influenza, ragazza di 18 anni in coma

Si strappa una pellicina al lato di un'unghia, 28enne rischia la vita a causa di una forte infezione

I sintomi, all'apparenza, sembravano quelli di una forte: febbre alta, raffreddore e spossatezza. Quello che invece aveva colpito unaè stata la, un effetto collaterale di risposta dell'organismo ad un'infezione. La giovane, ora, èe lotta per sopravvivere.Tutto era iniziato poco più di tre settimane fa: la giovane, di Telford, in Gran Bretagna, aveva iniziato ad accusare dei dolori mentre quella che sembrava un'influenza l'aveva costretta a letto. Sua, si era però preoccupata nel vedere che la febbre, altissima, non scendeva, mentre la pressione sanguigna era decisamente bassa. «Lì ho capito che c'era qualcosa che non andava e ho deciso diin ospedale», racconta a Metro.co.uk la donna , che ora ha lasciato il lavoro e vive di fatto in un padiglione della struttura dove la figlia è stata ricoverata in terapia intensiva.Durante il ricovero, infatti, Whitney ha sofferto anche un attacco cardiaco ed è stata posta dai medici in uno stato di. Le condizioni sono apparse subito disperate e si era reso necessario ildall'ospedale di Telford a quello di Manchester, in un reparto specializzato. Le sue funzioni vitali, al momento, sono garantite solo dall'ausilio di alcuni macchinari e, anche se negli ultimi giorni i medici hanno registrato alcuni miglioramenti, la ragazza lotta ancora tra la vita e la morte. La mamma non riesce a darsi pace: «Era in salute e piena di vita, ora non sappiamo neanche se riuscirà a sopravvivere». Laè una malattia che colpisce principalmente bambini, anziani e persone il cui sistema immunitario è debole, ma non mancano i casi in cui ad essere colpiti sono adulti in perfetta salute.