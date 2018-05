Si strappa una pellicina al lato di un'unghia, 28enne rischia la vita a causa di una forte infezione

Va in ospedale con un forte dolore ai piedi e il medico la dimette, poche ore dopo mamma di 6 figli muore

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Strappa unadale rischia la. Moltissime persone hanno il vizio di mordersi e mangiare unghie e pellicine della mani, ma nessuno penserebbe mai di rischiare la propria vita per questa mania, sebbene poco igienica, certo non pericolosa. Un papà di 28 anni, invece, si è dovuto ricredere, dopo essersi salvato quasi per miracolo da unaLuke Hanoman, 28enne padre di due bambini, originario di Birkdale, a Southport, aveva strappato una pellicina vicino l'unghia. La zona si era arrossata, ma non aveva prestato attenzione a quel singolo episodio, con il passare dei giorni l'area è diventata sempre più rossa e gonfia e sono comparsi dei sintomi simili a quelli influenzali. Luke ha iniziato ad avere la febbre, a sentirsi stanco e nel giro di due settimane era notevolmente peggiorato. A quel punto il giovane ha deciso di andare in ospedale dove però i medici lo hanno ricoverato con urgenza.«Ricordo di essermi risvegliato in ospedale con una flebo attaccata al braccio. Il mio corpo era ricoperto di puntini rossi e la mia temperatura era molto alta, segno che c'era un'infezione in atto», ha raccontato il 28enne al Mirror . Secondo i medici Luke aveva una sepsi in corso, una gravissima infezione che avrebbe anche potuto ucciderlo. Il dottori lo hanno tenuto in osservazione e sottoposto a una cura antibiotica per diversi giorni. Fortunatamente oggi l'uomo è guarito e fuori pericolo ma ha voluto raccontare la sua storia per mettere in allerta chi, come lui, ha questo vizio, spiegando che secondo i medici che lo hanno curato la sua guarigione è stata un vero miracolo.