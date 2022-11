Sean Penn, il regalo inaspettato a Zelensky: «Il mio Oscar è tuo, me lo restituirai dopo la vittoria»

La guerra in Ucraina continua senza sosta. E tanti vip a livello internazionale continuano a dimostrare il loro supporto a un Paese invaso, da quasi un anno, dall'esercito russo su ordine di Vladimir Putin. E, tra questi, uno dei più attivi è sicuramente Sean Penn, alla sua terza visita in Ucraina dall'inizio dello scontro. L'attore Hollywoodiano ha incontrato di nuovo Volodomyr Zelensky e, questa volta, si è presentato con una sorpresa: un suo Oscar.

Il dono inaspettato

Sean Penn, che già nei mesi scorsi aveva fatto visita al presidente ucraino a Kiev per girare un documentario sulla guerra, ha scelto di fare un dono particolare al presidente, portando con sé una statuetta dell'Oscar vinta in carriera. Un gesto che ha sorpreso Zelensky: «Non posso accettarlo, è tuo», ha detto. L'attore ha motivato così il suo gesto: «Mi sento fuori luogo, è solo una cosa stupida e simbolica, ma se so che è qui con te, mi sentirò meglio e forte abbastanza per combattere, preferisco sapere che ci sia un pezzo di me qui con voi». Zelensky a quel punto ha accettato, dichiarando: «È un grande onore lo terrò con me solo fino alla vittoria». E l'attore a quel punto ha ribadito: «Esatto, appena vincerete, me lo riporterai a Malibu».

I ringraziamenti social



Dopo un gesto così simbolicamente importante, Zelensky sui social network ha voluto ringraziare con un messaggio Sean Penn. E su Instagram ha scritto: «L'attore americano Sean Penn è venuto in Ucraina per la terza volta da quanto la guerra è iniziata. Questo incontro è stato speciale, Sean ha portato la statuetta come simbolo di speranza nella vittoria del nostro paese. Resterà qui fino alla fine della guerra. È stato un grande piacere per noi presentare Sean Penn con l'Ordine del merito di terzo grado. Grazie per il supporto così sincero e per il contributo che sta dando nel parlare dell'Ucraina al mondo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 19:38

