Sean Penn, morta la madre: lutto a Hollywood. Eileen Ryan aveva 94 anni, era attrice anche lei

Lutto in casa di Sean Penn. Scompare all'età di 94 anni la madre dell'attore, Eileen Ryan, a propria volta celebre interprete del piccolo e del grande schermo. Come si apprende dal portavoce della famiglia, la donna si è spenta domenica 9 ottobre nella sua casa di Malibù, in California, circondata dall'affetto dei suoi cari.

Kate Middleton e il blazer rosso di Zara per il suo esordio da principessa del Galles: il prezzo incredibile

Sean Penn in lutto, è morta la madre dell'attore

Vedova dal 1998 del regista Leo Penn, la donna ha avuto tre figli: gli attori Chris, scomparso nel 2006 a 40 anni per complicanze cardiache, e Sean, vincitore di due premi Oscar, e il musicista Michael.

Nata come Eileen Rose Annucci a New York il 16 ottobre 1927 da madre irlandese e padre italiano, negli anni 60 esordì in alcune serie televisive di successo come «Ai confini della realtà» prima di accontonare la propria carriera e dedicarsi alla famiglia. Negli anni '80 tornò a recitare al fianco dei figli, ma al cinema. Tra le pellicole più celebri «La promessa» e «Mi chiamo Sam» del 2001, «The Assassination» del 2004 e «Tutti gli uomini del re» del 2006.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA