Scende dallo scivolo e si frattura il coccige: l'incubo di una mamma all'Acquapark

Doveva essere una giornata all'insegna del divertimento in compagnia dei suoi figli, quando qualcosa, però, è andato storto. Una donna di 50 anni si trovava all'Acquapark con i suoi due bambini e aveva deciso di cimentarsi anche lei nelle discese dagli adrenalinici scivoli d'acqua.

Una decisione che si è trasformata in un vero e proprio incubo. La donna, infatti, ha sentito un dolore lancinante proprio mentre si trovava su uno scivolo e poco dopo ha fatto la scoperta choc in ospedale: frattura del coccige. Un doloroso infortunio che in poco tempo è diventato virale.

Si frattura il sedere all'Acquapark

Secondo quanto riportato dal Times, lo strano incidente è avvenuto a Singapore al parco acquatico a tema Wild Wild Wet.

Nonostante le cure ricevute dal medico del parco acquatico, il dolore della donna persisteva e così è stato necessario chiamare un'ambulanza. Una volta giunta in ospedale la Tac ha rivelato la diagnosi choc: frattura dell'osso del coccige.

Si tratta del primo incidente da quando la struttura è stata aperta e, fortunatamente per la donna, non sono stati riscontrate lesioni alla colonna vertebrale. Secondo gli esperti, le fratture all'osso del coccige sono più frequenti di quanto ci si possa aspettare e a volte anche un piccolo colpo o una pressione prolungata possono provocare la rottura dell'osso. Ed è quanto accaduto alla povera donna che, adesso, dovrà rimare a riposo a lungo per evitare che possano insorgere delle complicazioni.

