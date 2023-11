Sciopero attori Hollywood, arriva l'ultimatum degli studios: «Prendere o lasciare»

di Redazione web

Quanto durerà lo sciopero delle stelle dei Hollywood? «Oggi abbiamo ricevuto dall'Alleanza dei produttori la loro proposta definitiva e migliore. La stiamo analizzando e stiamo riflettendo sulla risposta». Poche righe di comunicato del sindacato Sag-Aftra annunciano una svolta sostanziale nei colloqui tra la sigla che riunisce gli attori di Hollywood e gli Studios di produzione, parti opposte nella vertenza aperta a metà luglio sul rinnovo del contratto degli interpreti. L'incontro di sabato è stato veloce e si è tenuto su Zoom, alla presenza inedita dei dirigenti di ben sette tra le Major tradizionali e i servizi di streaming: erano collegati Bob Iger di Disney, David Zaslav di Warner Bros, Donna Langley di NBCUniversal, Ted Sarandos di Netflix, Brian Robbins di Paramount, Mike Hopkins e Jen Salke di Amazon e Tony Vinciquerra di Sony.

Ultima offerta

La loro offerta «ultima e migliore» - che in gergo sindacale significa che non sono disposti a cedere oltre e che ora spetta alla controparte «prendere o lasciare» - prevede un bonus per film e serie di successo in streaming, protezioni rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale e gli aumenti alle paghe minime più alti degli ultimi 40 anni.

Hollywood, accordo tra sceneggiatori e Studios: stop sciopero dopo quasi 5 mesi

Sciopero degli attori, previsioni choc: «Stop a film e serie tv, da White Lotus a Mission Impossibile». Cosa succederà?

Nelle prossime ore, quindi, potrebbe chiudersi lo sciopero cominciato il 14 luglio. Quello degli sceneggiatori, cominciato a maggio, si è concluso a fine settembre. Proprio di domenica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA