A tutta velocità sulla "celebre" curva del Grand Prix di Montecarlo: si schianta con la mini car elettrica

Non è che chiunque vada a Montecarlo possa guidare la propria auto come se fosse su un bolide di Formula1. Eppure, guardando questo filmato, che ovviamente ha fatto il giro dei social, sembra che il conducente di questa piccola auto, la piccola city car elettrica Citroen, abbia voluto imitare qualcuno degli assi della corsa sportiva, sulla curva davanti al Grand Hotel Hairpin di Monaco.

Curva pericolosa

La curva stretta, la numero 6 del famoso circuito cittadino del Grand Prix, è una delle curve più riconoscibili in F1 che costringe anche i bolidi schiacciati al terreno a rallentare fino a 50 km/h per non andare a sbattere. Eppure lo sciocco conducente della piccola auto è sceso a tutta velocità, senza la minima intenzione di frenare prima della curva. Ed il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Citroen Ami’s are now banned from hot laps at Monaco pic.twitter.com/GA2V8ELept — Dan - EngineMode11 (@EngineMode11) March 12, 2023

Lo schianto

L'auto, ormai fuori controllo, ha perso equilibrio e si è messa su due ruote mentre si dirige verso la persona che stava riprendendo la prodezza con il cellulare. Per fortuna ai bordi della strada ci sono i dissuasori che proteggono i pedoni dalle auto, contro cui finisce la folle corsa della Citroen.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 20:50

