La Senna balneabile: il sogno dei parigini potrebbe diventare realtà dopo le Olimpiadi 2024

di Redazione web

Si potrà a tornare a nuotare nella Senna. Una notizia di cui i parigini andranno certamente fieri, dopo lo stanziamento di quasi un miliardo e mezzo di euro che renderà le acque del fiume nuovamente balneabili. Una scommessa ambiziosa quella lanciata dal sindaco di Parigi, Anna Hidalgo, che a 100 anni di distanza dalla proibizione, intende rendere la Senna pronta per le gare di nuoto in acque libere e di triathlon, in vista delle Olimpiadi 2024.

Eruzione del vulcano Merapi, lava lanciata in aria fino a 7 chilometri: in allerta migliaia di persone

Sogno o realtà?

Oltre le competizioni, che potrebbero disputarsi nel tratto fluviale tra gli Invalides e la Torre Eiffel, il ministro dello sport Amélie Oudéa-Castéra intende aprire quattro stabilimenti balneari nella capitale, a cui aggiungerne altri sedici nell'Ile-de-France, come eredità dopo la fine dei Giochi Olimpici, entro il 2024.

Studente in gita, sfregia monumento a Malta: maxi multa

Obiettivo possibile

L'obiettivo è di grandi ambizioni, perché il Comune di Parigi ha l'obiettivo di cancellare entro il 2024 i tre quarti dell'inquinamento legato ai cattivi collegamenti. Da bonificare le acque piovane a Champigny-sur-Marne, cittadina a est di Parigi prima dello scarico nella Marna dell'acqua piovana mista a quella di scarico. È, infatti, proprio quest’acqua, inquinata dalle acque reflue di circa 30mila famiglie, a scaricarsi direttamente nella Marna e nella Senna. E chissà che altre città italiane, che siano Torino o Roma, non prendano d'esempio la città francese, per rendere balneabili il Po ed il Tevere?

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA