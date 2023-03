Eruzione del vulcano Merapi, lava lanciata in aria fino a 7 chilometri: in allerta migliaia di persone

Eruzione spettacolare sule Monte Merapi, vulcano in Indonesia, che nelle scorso ore è "esploso" con valanghe di nubi e gas incandescente insieme alla lava, costringendo le autorità a bloccare qualsiasi attività turistica, visto che il vulcano è una famosa meta di pellegrinaggio sull'isola di Giava oltre che di attività minerarie.

Indonesia: One of the world's most active volcanoes Mount Merapi erupts. #mountmerapi #volcano pic.twitter.com/CfAKfWehkx

Tragedia sul Passo del bacio, un 30enne scivola nel vuoto per 50 metri: la compagna assiste alla caduta è sotto choc

La miscela di roccia calda, lava e gas ha percorso fino a sette chilometri lungo le pendici del vulcano durante l'eruzione e si è alzata fino a 100 metri in cielo, che non avrebbe lcausato vittime, scrivono i media locali. La popolazione locale è stata allerata di stare almeno a sette km di distanza dalla bocca del cratere.

La montagna di 2.968 metri, che si trova a circa 30 chilometri da Yogyakarta, è un antico centro della cultura giavanese e sede di dinastie reali che risalgono a secoli fa, abitata da circa 250.000 persone che vivono entro 10 chilometri dal vulcano.

#CentralJava #Indonesia🇮🇩- Large hot pyroclastic cloud flows of ash spews up to 7km into surrounding area as #MountMerapi erupts (📹@ChHuda5) pic.twitter.com/Pwdw1U2zJN