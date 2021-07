Scivola dalle braccia del padre e precipita dalle scale mobili: morto bambino di due anni

Precipita dalle scale mobili dopo essere scivolato dalle braccia del padre. Muore un bambino di due anni in un centro commerciale di Aurora, in Colorado. La polizia sta indagando sulla tragica morte del piccolo di due anni, che è caduto dalle braccia del padre, mentre si trovava su una scala mobile.

Il piccolo Jhovany De La Cruz-Perez, stando al racconto dei testimoni, si sarebbe lanciato in avanti, facendo perdere la presa al padre e precipitando nel vuoto dal secondo piano, mentre si trovava sulle scale mobili del centro commerciale di Aurora.

Il bambino è stato portato d'urgenza all'ospedale in condizioni critiche, ma ieri mattina è deceduto a causa dei forti traumi riportati nello schianto al suolo. «Ero in uno dei negozi di scarpe e ho sentito un sacco di urla, ho sentito una signora gridare, poi dal nulla il proprietario del negozio è corso fuori era al telefono l'ho sentito dire, che è successo qualcosa di terribile» ha detto Cesar Solorzano, presente al centro commerciale al momento della tragedia, all'emittente televisiva CBS Denver.

I testimoni hanno affermato di aver visto il bambino che giaceva privo di sensi sul pavimento del complesso di negozi. I soccorsi sono stati immediati, ma non sono stati risolutivi. Purtroppo non è stato possibile salvare la vita al piccolo Jhovany. Un altro cliente del centro commerciale ha visto l'intera scena straziante: «Questo deve essere un promemoria per tutti i genitori. In queste situazioni non puoi mai essere troppo al sicuro, devi tenere i tuoi figli stretti».

Le indagini proseguono per accertare le dinamiche dell'accaduto, ma tutto farebbe pensare a un tragico incidente. La polizia si è già sbilanciata facendo intuire che si sia trattato di una disgrazia imprevedibile anche per il padre più attento del mondo.

