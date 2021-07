Turista mangiato vivo da un orso davanti agli amici: «Ha dilaniato il suo corpo»

Orrore in Russia. Un turista è stato attaccato e mangiato da un orso in un parco nazionale. Yevgeny Starkov, 42 anni, era con un gruppo di amici e stava iniziando a montare le tende. «Avevamo cominciato a preparare i nostri zaini», ha raccontato l'amico Anton Shelkunov. Quando l'animale è apparso, si è avventato sull'uomo e ha ucciso il giovane mentre i tre compagni di campeggio hanno guardato quanto accadeva. Sono allora fuggiti e hanno camminato senza scarpe per sette ore, in modo da poter dare l'allarme. A causa del maltempo, le autorità non possono raggiungere il punto in cui Starkov è stato ucciso. Il cadavere si trova ancora nel Parco Naturale Yergaki, regione siberiana di Krasnoyarsk.

«L'orso ha ruggito e ci è corso incontro», racconta uno dei tre turisti, Anton Shelkunov. Lui e gli amici Yevgeny Dobrorodny, 33 anni, e Pavel Zhemchugov, 32, sono fuggiti terrorizzati dalla scena, cercando rifiugio. «Ho guardato indietro, l'orso ci stava inseguendo», ha spiegato. «Siamo allora saliti, a circa 50 metri (165 piedi) e abbiamo il corpo (di Starkov) e l'orso in piedi lì. Lo stava dilaniando e rosicchiando». Il supervisore della fauna selvatica Sergey Gushchin ha dichiarato: «La loro escursione è avvenuta in luoghi difficili da raggiungere nell'area dei Nove Laghi della cresta Aradansky». L'orso potrebbe essere stato attratto dal cibo dei campeggiatori, ha concluso.

A caravan was savagely attacked and eaten by a bear in a Russian national park.

Tourist Yevgeny Starkov, 42, was with a group starting to pack their tents when the bear pounced on them.

Three camping companions watched in horror as their friend was torn apart. @MailOnline. pic.twitter.com/gOHA9d0nLr

— Mr. PER. HILTON LATINOAMÉRICA (@19_comunidad) July 28, 2021