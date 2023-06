Sbranata da due bulldog nel suo giardino: incarcerato il proprietario dei cani

di Redazione web

Lucille Downer è stata uccisa dopo essere stata attaccata da due bulldog americani. Il caso che vede protagonista la donna del West Midlands è avvenuto nel pomeriggio del 2 aprile 2021. Oggi, il proprietario dei due cani ha ammesso le sue responsabilità. Si tratta di Darren Pritchard, 44 anni. Il mese scorso l'uomo ha confermato di essere in possesso dei due cani e oggi è stato condannato e incarcerato.

L'uomo era nei pressi dell'abitazione della donna per spacciare cannabis a un indirizzo nella strada di Rowley Regis, West Midlands, dove Lucille Downer è stata dichiarata morta.

Il caso di Lucille Downer

La Wolverhampton Crown Court, il tribunale locale, aveva constatato che la donna di 85 anni, affetta da demenza, è morta a causa delle ferite mortali al collo causatele dai cani. I vicini, infatto, hanno riferito di aver sentito delle urla e hanno pensato che la signora Downer potesse essere caduta così, sono andati a casa della donna e hanno trovato uno dei cani che la stava aggredendo.

Quando Pritchard è stato arrestato e la sua casa è stata perquisita, la polizia, però, ha fatto una scoperta particolare.

Il giudice ha dichiarato durante la sentenza: «Il 2 aprile 2021, le sue azioni hanno distrutto la famiglia Downer. Niente può riparare il danno che ha fatto. Non può dimenticare o perdonare se stesso per quello che è successo».

Pritchard è stato incarcerato per 45 mesi per il reato commesso dai suoi cani ai sensi del Dangerous Dogs Act e per 12 mesi per reati di droga, da eseguire consecutivamente.

