Scala il grattacielo a mani nude: viene arrestato al 73° piano

di Redazione web

Lo ha fatto di nuovo, ed è finito di nuovo in carcere. George King-Thompson, 24 anni, inglese di Oxford, ha scalato il Lotte World Tower di 123 piani a Seoul, a mani nude, senza l'ausilio di alcuna protezione ed è stato costretto ad interrompere la risalita al 73° piano.

Senza protezioni

L'inglese, già in prigione dopo aver scalato lo Shard a Londra, è stato arrestato in Corea del Sud dopo che lo staff del grattacielo è dovuto salire su una cabinovia per convincerlo a fermarsi. Dopo le insistenze il 24enne ha ceduto e si è fatto arrestare della polizia. La Lotte World Tower, alta 555 metri è il sesto edificio più alto del mondo.

Per la sua impresa il 24nne indossava solo pantaloncini, scarpette da arrampicata ed un piccolo zaino. In un comunicato stampa scritto prima della scalata, King aveva detto che sperava di "eludere le autorità coreane e salire su un volo fuori dal paese, subito dopo aver eseguito l'acrobazia", ha riferito il Times. Ma evidentemente non è andata liscia come prevedeva.

British daredevil George King-Thompson has been arrested again for climbing a perilously high building. The climber was forced to abandon his climb of the 123-story Lotte World Tower in South Korea halfway up before being handed over to police for questioning. pic.twitter.com/FeYvbDqThb — CGTN Europe (@CGTNEurope) June 13, 2023

Tre volte in carcere

Dopo la condanna a sei mesi nella prigione di Pentonville per aver scalato lo Shard nel 2019, è stato arrestato nel 2022 in Spagna per aver fatto base jumping dalle montagne russe più alte d'Europa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 16:53

