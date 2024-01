«Ecco cinque segni per capire se una persona è emotivamente immatura»: ​l'esperto di salute mentale mette in guardia

di Redazione Web

Costruire una relazione con un'altra persona è un po' come prendere un sentiero mai percorso prima: ogni passo può portare una nuova rivelazione e un panorama bellissimo e diverso, ma il terreno inizialmente liscio e facilmente percorribile potrebbe farsi improvvisamente accidentato.

Si tratta di un'esperienza fatta di alti e bassi, che può dare gioia e sofferenza, ma non possiamo saperlo prima di aver imboccato la via, ed è bene tenere a mente che c'è sempre la possibilità di cambiare direzione e allontanarci da ciò che fa male.

L'assenza di certezze non è necessariamente un fattore negativo, però, specialmente se impariamo a riconoscere alcuni segnali che possono aiutarci a identificare un comportamento tossico in modo da poter reagire e agire di conseguenza. L'account social TherapyToThePoint vuole fare proprio questo: fornire l'equipaggiamento necessario per potersi muovere con più tranquillità su quel sentiero.

In uno dei recenti video, il terapeuta ha indicato cinque segni che permettono di capire quando una persona è emotivamente immatura.

I cinque segni dell'immaturità emotiva

Il primo segno indicato dal terapeuta è la riluttanza o il rifiuto a scusarsi: «Se qualcuno è emotivamente immaturo eviterà le scuse perché è un atto che tipicamente ferisce il loro ego.

Il secondo segno è il fatto che quella persona abbia sempre la risposta a tutto: «Si tratta anche in questo caso di un problema di ego che verrebbe compromesso nel caso si ammettesse di non sapere qualcosa. Invece, dire "non conosco l'argomento, dovrei fare qualche ricerca in proposito" è sinonimo di maturità emotiva».

Il terzo segno è relativo ad atteggiamenti passivo aggressivi: «Comportarsi in maniera passivo aggressiva è un modo subdolo per buttare giù le persone e di solito deriva da un falso senso di superiorità morale. È importante imparare ad accettare le opinioni e le prospettive altrui, anche se completamente diverse dalle proprie».

Il quarto segno è la tendenza a far sentire in colpa le altre persone: «Si tratta di un modo per manipolare gli altri e cambiarne il comportamento. Un esempio è dire: "Se fossimo davvero amici, faresti questo per me"».

Il quinto segno di immaturità emotiva è il trattamento del silenzio: «Viene utilizzato come tecnica manipolativa per punire qualcuno che non si sta comportando come loro vorrebbero. Il trattamento del silenzio è incredibilmente immaturo e provoca danni alla salute mentale di chi lo subisce».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA