Salta da un ponte per sfuggire all'alcol-test e si rompe una gamba, ma non era ubriaco

Prof si finge 17enne e chiede foto hot sui social ma incappa nella ragazzina "sbagliata"

Mentre guidava in autostrada, ha visto davanti a sé un posto di blocco della, con gli agenti intenti a fermare tutti gli automobilisti e sottoporli all'. Temendo di non poter superare quella prova, un uomo ha pensato bene dila propria, attraversare due corsie e, atterrando sulla strada sottostante e fuggendo a piedi (o meglio, tentando di farlo).Il protagonista di questa vicenda è un uomo di Xuzhou, nella provincia di Jiangsu, in. L'automobilista, che era alle prese con i postumi di una sbronza, aveva paura di risultare positivo all'della polizia. Per questo motivo, l'uomo aveva pensato bene di darsi alla fuga, ma tutti i suoi calcoli si sono rivelati sbagliati, come rivela Shanghaiist Al momento di atterrare dal ponte dello svincolo, l'automobilista che si era dato allai ha riportato laad una. Pochi istanti dopo, sul posto è giunta un'altra vettura della, che ha prestato i primi soccorsi all'uomo e lo ha piantonato in ospedale.L'uomo, a quel punto, si era giustificato così: «Ieri sera ho bevuto molto, temevo di non superare l'. Per questo ho pensato di fuggire». In ospedale, alla fine, la polizia lo ha costretto a sottoporsi al, che ha dato: l'uomo aveva una percentuale di alcol nel sangue perfettamente conforme alle disposizioni di legge. Tanta fatica per nulla...