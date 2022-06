McDonald's via dalla Russia, ecco il sostituto: presentato il nuovo logo. «Domenica l'apertura»

Russia, ecco il sostituto di McDonald's: svelato il logo, ma non ancora il nome. C'è però una data ufficiale per l'inaugurazione.

Si tratta di domenica prossima, in occasione della Giornata della Russia che celebra l'indipendenza del Paese. L'inaugurazione si terrà a Mosca, in piazza Pushkin, dove McDonald's aprì per la prima volta in Russia nel 1990. Il nuovo logo rappresenta un hamburger e due patatine fritte a forma di «M», anche se il nome del nuovo marchio non è ancora stato rivelato (e non è certo che si tratti dello 'Zio Vanja' di cui si era parlato qualche settimana fa, un nome che deriva dall'omonimo dramma di Cechov). Negli anni '90, quando McDonald's sbarcò il Russia, l'avvenimento fu visto come un potente simbolo dell'apertura della vecchia economia sovietica alle aziende occidentali, ma ora più di mille ex ristoranti McDonald's in Russia faranno parte di una nuova catena, in parte come risultato delle sanzioni occidentali.

