Russia, "colombe" filo-Putin per la Pasqua ortodossa: la Z passa dai tank alla glassa dei dolci

La propaganda filo-Putin arriva anche sui dolci della Pasqua ortodossa. Alla vigilia dei festeggiamenti, la Pasqua in Russia cade il 24 aprile, alcuni negozi hanno iniziato a vendere “kulich”, il pane pasquale russo l’equivalente della colomba italiana, decorato però con la lettera Z invece del classico XB (Cristo è risorto). La lettera z come anche la v, utilizzate per marchiare l’equipaggiamento russo, sono diventate uno dei simboli dell’invasione in Ucraina. Adesso i dolci glassati con la z sono apparsi sui banconi dei pasticceri di Kurgan città della Russia siberiana occidentale.

Un’idea del direttore di un supermercato che è stata travolta dalle critiche soprattutto da quando sui social sono state diffuse le immagini dell’anomalo dolce. E’ dovuta intervenire anche la chiesa ortodossa locale che ha ha specificato che non avrebbe consacrato le colombe: «La z non è un simbolo della tradizione pasquale ortodossa». Il direttore del market però insiste che si tratta di un omaggio alla tradizione militare, poiché la tradizione di decorare i dolci pasquali con simboli militari per sostenere i soldati risale alla prima guerra mondiale.

